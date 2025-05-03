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«Могла произойти катастрофа». Марко — об инциденте Ферстаппена и Антонелли

«Могла произойти катастрофа». Марко — об инциденте Ферстаппена и Антонелли
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф Макса Ферстаппена на спринтерской гонке Гран-при Майами.

«Его выпустили слишком рано, так что хорошо, что Антонелли среагировал и поехал прямо. В противном случае могла произойти катастрофа. Но это была наша ошибка. Я согласен со штрафом.

Я ещё не говорил с Максом. Обидно, потому что «Макларены» теряли примерно по четыре секунды с круга. Могла получиться очень плотная борьба с ними», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, по итогам спринтерской гонки Ферстаппен финишировал на четвёртой позиции, но был отброшен 10-секундным штрафом на 17-ю позицию в итоговой классификации.

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