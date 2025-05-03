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Албона оштрафовали и лишили четвёртого места в спринте Гран-при Майами

Албона оштрафовали и лишили четвёртого места в спринте Гран-при Майами
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон получил пятисекундный штраф за нарушение дельты скорости в режиме машины безопасности на спринтерской гонке Гран-при Майами.

Таким образом, Албон лишился четвёртой позиции в заезде. Напомним, Албон финишировал пятым, но поднялся на одну позицию вверх благодаря штрафу Макса Ферстаппена за аварию с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне.

Напомним, победу в спринтерской гонке Гран-при Майами одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафов Бермана и Албона

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
9. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
12. Александер Албон («Уильямс») +7.522.
13. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

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