Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Албона оштрафовали и лишили четвёртого места в спринте Гран-при Майами

Пилот «Уильямса» Алекс Албон получил пятисекундный штраф за нарушение дельты скорости в режиме машины безопасности на спринтерской гонке Гран-при Майами.

Таким образом, Албон лишился четвёртой позиции в заезде. Напомним, Албон финишировал пятым, но поднялся на одну позицию вверх благодаря штрафу Макса Ферстаппена за аварию с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне.

Напомним, победу в спринтерской гонке Гран-при Майами одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри, тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафов Бермана и Албона

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.

7. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

9. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

12. Александер Албон («Уильямс») +7.522.

13. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.