Леклер избежал штрафа после спринта Гран-при Майами

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал штрафа и отделался предупреждением за пилотирование небезопасного болида перед спринтом Гран-при Майами.

Напомним, Леклер разбил машину на круге выезда из боксов перед спринтом Гран-при Майами. Причиной ошибки монегаска стала погода — незадолго до старта спринта в Майами прошёл дождь.

Леклер потерял управление, когда ехал на стартовую решётку. После возвращения в боксы на машине со сломанной подвеской он попал под расследование стюардов.

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафов Бермана, Лоусона и Албона

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

8. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

11. Александер Албон («Уильямс») +7.522.

12. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +9.024.

14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.