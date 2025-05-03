Леклер избежал штрафа после спринта Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал штрафа и отделался предупреждением за пилотирование небезопасного болида перед спринтом Гран-при Майами.
Напомним, Леклер разбил машину на круге выезда из боксов перед спринтом Гран-при Майами. Причиной ошибки монегаска стала погода — незадолго до старта спринта в Майами прошёл дождь.
Леклер потерял управление, когда ехал на стартовую решётку. После возвращения в боксы на машине со сломанной подвеской он попал под расследование стюардов.
Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом штрафов Бермана, Лоусона и Албона
1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
8. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
11. Александер Албон («Уильямс») +7.522.
12. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +9.024.
14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.