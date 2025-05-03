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Цуноду просили замедлиться перед финишем спринта ради помощи Ферстаппену

Цуноду просили замедлиться перед финишем спринта ради помощи Ферстаппену
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Японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноду просили замедлиться на последнем круге спринта Гран-при Майами Формулы-1, чтобы тем самым он попробовал помочь своему напарнику Максу Ферстаппену, сообщает RaceFans со ссылкой на радиопереговоры Цуноды с командой.

У Ферстаппена был 10-секундный штраф за столкновение с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне, и финиш гонки под сейфти-каром практически лишал нидерландца шансов на попадание в очки. Однако «Ред Булл» попробовал помочь своему лидеру, приказав Цуноде создать гандикап в восемь корпусов машины от ехавшего перед ним Оливера Бермана и тем самым притормозить пилотов, едущих позади него.

Этот приказ «Ред Булл» не помог Ферстаппену: с учётом штрафа нидерландец всё равно оказался в протоколе позади всех — 17-м.

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