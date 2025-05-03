Результаты спринта Гран-при Майами с учётом всех штрафов

Сразу четыре пилота по итогам спринтерской гонки получили штрафы — Оливер Берман из «Хааса» за небезопасный выпуск на трассу (едва не столкнулся с Нико Хюлькенбергом), Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (за столкновение с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне), Алекс Албон из «Уильямса» (за несоблюдение дельты времени под сейфти-каром) и Лиам Лоусон (за столкновение с Фернандо Алонсо в спринте).

Представляем вашему вниманию итоговый протокол спринтерской гонки с учётом всех штрафов.

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом всех штрафов

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

8. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

11. Александер Албон («Уильямс») +7.522.*

12. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +9.024.*

14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.*

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.**

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

* — получил пятисекундный штраф

** — получил 10-секундный штраф