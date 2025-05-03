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Результаты спринта Гран-при Майами с учётом всех штрафов

Результаты спринта Гран-при Майами с учётом всех штрафов
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Сразу четыре пилота по итогам спринтерской гонки получили штрафы — Оливер Берман из «Хааса» за небезопасный выпуск на трассу (едва не столкнулся с Нико Хюлькенбергом), Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (за столкновение с Андреа Кими Антонелли на пит-лейне), Алекс Албон из «Уильямса» (за несоблюдение дельты времени под сейфти-каром) и Лиам Лоусон (за столкновение с Фернандо Алонсо в спринте).

Представляем вашему вниманию итоговый протокол спринтерской гонки с учётом всех штрафов.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
03 мая 2025, суббота. 19:28 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
36:37.647
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.672
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+1.073

Гран-при Майами. Спринт. Результаты с учётом всех штрафов

1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
8. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
11. Александер Албон («Уильямс») +7.522.*
12. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +9.024.*
14. Оливер Берман («Хаас») +9.218.*
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.**
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

* — получил пятисекундный штраф
** — получил 10-секундный штраф

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