Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами, Норрис — второй, Пиастри — четвёртый

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Майами, оказавшись сильнейшим по итогам квалификации. Вторым в сессии стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим по итогам сессии стал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена» стал четвёртым.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 12-м, не сумев пройти в третий сегмент квалификации.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.204.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.065.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.067.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.171.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.181.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.365.

7. Александр Албон («Уильямс») +0.478.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.550.

9. Эстебан Окон («Хаас») +0.620.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.739.

После второго сегмента выбыли:

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») 1:26.987.

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») 1:27.006.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») 1:27.151.

14. Джек Дуэн («Альпин») — 1:27.186.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») 1:27.363.

После первого сегмента выбыли:

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») 1:27.473.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:27.604.

18. Пьер Гасли («Альпин») 1:27.710.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:27.830.

20. Оливер Берман («Хаас») 1:27.999.