Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации к воскресной гонке Гран-при Майами.

«Отличная получилась квалификация. Мы улучшили машину, что позволило мне лучше вращать машину в повороте. У меня была небольшая помарка в первом повороте, из-за этого круг был сложнее в плане работы с резиной. Рад, что этого хватило, чтобы попасть на поул. Не знаю, какой будет темп в гонке, посмотрим, какой будет погода. У нас лучшая позиция для старта, и мы постараемся максимизировать наш результат», — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports после квалификации.

Компанию Ферстаппену на первом ряду составит Ландо Норрис из «Макларена». Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.