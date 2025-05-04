Норрис: надеялся, что отцовство немного замедлит Ферстаппена!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Майами.

«Поздравляю Макса — тем более он теперь отец. Я надеялся, что это его немного замедлит! Я доволен прогрессом, которого добился — в работе над собой, в работе с машиной. С нетерпением жду гонку. Да, у меня была блокировка, но темп был хорошим, я чувствовал себя за рулём лучше, чем раньше.

Что есть, то есть, Макс — на поуле. Посмотрим, что будет в первом повороте. Я не против, если будет сухо, но Майами, похоже, вновь готов нас удивить. Я готов к любому развитию событий», — сказал Ландо Норрис в эфире Sky Sports после квалификации.

Напомним, поул достался пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.