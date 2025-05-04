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Антонелли — о третьем месте в квалификации в Майами: пожадничал в первом повороте

Антонелли — о третьем месте в квалификации в Майами: пожадничал в первом повороте
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067

«Неделя пока идёт неплохо. Небольшое разочарование с утра, но теперь мы вновь вернулись в ритм. В концовке мне нужен был чистый круг, как накануне. Я немного пожадничал в первом повороте, но в целом круг получился неплохим. Борьба очень плотная — пара сотых обойдётся тебе в несколько позиций. Очень непросто собрать всё воедино, хотя мне пока удаётся. Надеюсь, завтра всё сложится в нашу пользу», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports после квалификации.

Напомним, поул достался пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Компанию на первом ряду ему составит пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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