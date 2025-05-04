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Леклер высказался о проблемах «Феррари» после восьмого места в квалификации

Леклер высказался о проблемах «Феррари» после восьмого места в квалификации
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Майами.

«В квалификации было что-то странное, что-то было не так. По какой-то причине машина находилась абсолютно вне рабочего окна. Нам пришлось сильно менять машину по сравнению с первым сегментом, чтобы в третьем оказаться там, где я хотел. Это очень необычно.

У меня ни в какой момент не было хороших ощущений, машина работала очень плохо. Но ситуация такая, какая есть. Это просто расстраивает, когда ты выкладываешься по максимуму и становишься на «Феррари» только восьмым, а впереди нас два «Уильямса». При этом у меня не было никаких ошибок.

Мы просто недостаточно быстры. На этой трассе много медленных поворотов, и сейчас в них мы расплачиваемся за проблемы», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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