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Расселл: «Макларен» вне зоны досягаемости, подиум в воскресенье станет победой

Расселл: «Макларен» вне зоны досягаемости, подиум в воскресенье станет победой
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Майами, высказав мнение, что в воскресной гонке ему будет нелегко отыграть хотя бы две позиции и таким образом попасть на подиум.

«Подиум в воскресенье станет победой. Если смотреть на вещи реалистично, „Макларены“ вне зоны досягаемости. Гоночный темп Макса выглядит в последнее время удивительно хорошим. Мы много говорим о „Макларене“, но „Ред Булл“ тоже всё ещё очень силён. Надеюсь, дождь добавит в гонку немного остроты», — приводит слова Расселла Sky Sports.

С поул-позишен в гонке будет стартовать Макс Ферстаппен, за ним на решётке расположатся Ландо Норрис и Андреа Кими Антонелли.

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