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Судьи вынесли вердикт по действиям Албона на пит-лейне во время квалификации

Судьи вынесли вердикт по действиям Албона на пит-лейне во время квалификации
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Гонщик «Уильямса» Александер Албон избежал серьёзного штрафа за свои действия во время квалификации Гран-при Майами Формулы-1. По ходу первого сегмента при выезде из боксов таиландец стал протискиваться на фаст-лейн, хотя для этого не было достаточного зазора.

Судьи Гран-при Майами, расследовавшие действия Албона, подтвердили, что Александер не успел поставить хотя бы одно из колёс на фаст-лейн и, таким образом, не имел права встраиваться в очередь пилотов. В то же время судьи отметили, что действия Албона не были опасными и что таиландец неверно интерпретировал сигнал от собственных механиков. Поэтому стюарды решили ограничиться вынесением предупреждения, что позволило Александеру сохранить седьмое место на стартовой решётке.

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