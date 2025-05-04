«У нас большие проблемы, но я привык». Хэмилтон — о 12-м месте в квалификации Майами

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о 12-м месте в квалификации Гран-при Майами.
«Мы будем продолжать пытаться. Это всего лишь шестой этап, но у нас большие проблемы. Мы изо всех сил стараемся не вносить серьёзных изменений в настройки, но, что бы мы ни делали, каждый раз всё получается непоследовательно.
У нас проблемы с тормозами, с нестабильностью, с которой мы боремся, и, как правило, мы недостаточно быстры. Нам сложно просто дойти до третьего сегмента. Когда ты оказываешься в безвыходном положении, трудно набрать очки. Воскресенье будет тяжёлым испытанием, но мы попробуем ещё раз. Для меня это то же самое, я привык к этому, но буду продолжать стараться», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.
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