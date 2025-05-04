Пиастри объяснил, почему не смог оказаться выше четвёртого места в квалификации Майами

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из «Макларена» высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Майами.
«Я немного выбился из ритма. Моим лучшим кругом в квалификации оказалась первая попытка во втором сегменте. Я вышел на пик немного раньше. А в решающем сегменте не смог войти в ритм. Машина была великолепна и заслуживала большего, но оба круга в заключительном отрезке были плохими. Это цена, которую приходится платить.
Шансы в гонке? Будет плотно в первых рядах. Мы видели, насколько напряжённой была квалификация, и добиться прогресса будет непросто. Мысли о чемпионстве? Я всё равно постараюсь набрать как можно больше очков. Ещё слишком рано начинать думать о титуле, поэтому просто постараюсь отыграть как можно больше мест, но только для того, чтобы завтра добиться хорошего результата, а не чего-то ещё», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
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