«Сделаем Формулу-1 более зрелищной». Руководитель «Макларена» — о квалификации Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Майами, в которой его подопечные Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и четвёртое место.

«У машины определённо был темп, достаточный для того, чтобы занять весь первый ряд, но нам нужно работать, мы должны быть точными, но это не так просто, как думаем. Спасибо Максу за то, что он провёл хороший круг. Оскар не смог прибавить в третьем сегменте. Я думаю, он сбился с ритма, а на этой трассе это непросто.

Ландо очень хорошо ехал до последнего поворота. В одной попытке он проехал слишком широко, в другой слишком заузил, но в третьем сегменте Ландо показал себя отлично. Так что при неидеальной квалификации у нас всё ещё хорошие места на гонку.

Шансы на победу? В идеале мы не хотели бы уступать [Максу] Ферстаппену лидирующую позицию. Но мы сделаем Формулу-1 более зрелищной! Но если убрать шутки, то мы должны признать, что нам нужно улучшать свои квалификации, поскольку Макс всегда идеален в них.

Наша машина более предсказуема, а гоночный темп всегда один из лучших. Она показывает хорошие результаты, сильна и быстра, но езда на пределе возможностей в квалификациях преподносит небольшие сюрпризы», — приводит слова Стеллы издание Sky Sports.