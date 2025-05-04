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Цунода: в спринте Майами я отыграл 14 позиций, а в гонке передо мной только девять болидов

Цунода: в спринте Майами я отыграл 14 позиций, а в гонке передо мной только девять болидов
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24-летний японский гонщик Юки Цунода из команды Формулы-1 «Ред Булл» высказался об итогах спринта и квалификации в Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067

«Я ожидал большего от квалификации, но спринт позволил мне хорошо восстановиться, поэтому у меня смешанные чувства. Положительным моментом является то, что я набрал очки в спринте, и если смог проехать с пит-лейна на шестую позицию в спринте, то всё возможно.

В квалификации я выложился на все сто, в предыдущих этапах допустил несколько ошибок, и мне показалось, что эта выдалась довольно чистой, поэтому немного разочарован, что темпа хватило только на 10-е место. Круг прошёл нормально, но нам определённо нужно сделать ещё кое-что; я не хочу быть в плохом настроении и постоянно думать об этом, это тяжело, но мы не можем думать, что сразу попадём в пятерку лучших.

Постепенно я совершенствуюсь от гонки к гонке, поэтому в субботу хотелось немного большего, но нам стоит быть терпеливыми. Гоночный темп в единственной тренировке был не самым лучшим, но мы адаптировали настройки, и машина теперь другая, так что я могу лучше выступить в гонке, когда это необходимо, и я чувствую в этом уверенность.

Дождь всё испортил в спринте, и мы пока не знаем, что будет с погодой в воскресенье. Смог отыграть 14 мест, а в воскресенье у меня останется только девять машин впереди! Я хочу набрать хорошие очки; буду настроен позитивно и сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

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