Хорнер — о поуле Ферстаппена: его способность концентрироваться просто невероятна

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оказался впечатлён результатом 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который завоевал поул в основной квалификации Гран-при Майами. На этой неделе возлюбленная Макса родила дочь Лили, и нидерландец прибыл на трассу во Флориде за 3,5 часа до старта единственной тренировки.

«Макс сделал следующий шаг в своей жизни, став отцом, и приветствовать появление на свет красивой маленькой девочки — это грандиозное событие. Но мы снова и снова видим, что, когда он пересекает эту черту в боксах и надевает шлем, всё исчезает. Его способность концентрироваться и выкладываться просто невероятна. Это действительно впечатляет», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.