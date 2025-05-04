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Хорнер — о поуле Ферстаппена: его способность концентрироваться просто невероятна

Хорнер — о поуле Ферстаппена: его способность концентрироваться просто невероятна
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оказался впечатлён результатом 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который завоевал поул в основной квалификации Гран-при Майами. На этой неделе возлюбленная Макса родила дочь Лили, и нидерландец прибыл на трассу во Флориде за 3,5 часа до старта единственной тренировки.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067

«Макс сделал следующий шаг в своей жизни, став отцом, и приветствовать появление на свет красивой маленькой девочки — это грандиозное событие. Но мы снова и снова видим, что, когда он пересекает эту черту в боксах и надевает шлем, всё исчезает. Его способность концентрироваться и выкладываться просто невероятна. Это действительно впечатляет», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.

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