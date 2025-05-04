Хорнер — о поуле Ферстаппена: его способность концентрироваться просто невероятна

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оказался впечатлён результатом 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который завоевал поул в основной квалификации Гран-при Майами. На этой неделе возлюбленная Макса родила дочь Лили, и нидерландец прибыл на трассу во Флориде за 3,5 часа до старта единственной тренировки.
«Макс сделал следующий шаг в своей жизни, став отцом, и приветствовать появление на свет красивой маленькой девочки — это грандиозное событие. Но мы снова и снова видим, что, когда он пересекает эту черту в боксах и надевает шлем, всё исчезает. Его способность концентрироваться и выкладываться просто невероятна. Это действительно впечатляет», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.
- 4 мая 2025
-
12:16
-
12:01
-
11:25
-
10:59
-
10:37
-
09:57
-
09:30
-
09:18
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:36
-
05:00
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:19
- 3 мая 2025
-
23:28
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:15
-
22:55
-
22:50
-
22:18
-
22:16
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
21:07
-
21:07
-
21:03
-
20:40