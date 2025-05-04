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«Присоединяйтесь к этому путешествию». «Кадиллак» презентовал себя в Формуле-1

«Присоединяйтесь к этому путешествию». «Кадиллак» презентовал себя в Формуле-1
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Кадиллак» в социальных сетях опубликовала презентационный видеоролик американского коллектива, который дебютирует в «Королевских гонках» в сезоне 2026 года.

«Кадиллак» станет 11-м коллективом на стартовой решётке. Изначально команда «Андретти», основанная легендарным пилотом Марио Андретти, подавала заявку на присоединение к чемпионату, и Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила её, но руководство Формулы-1 отклонило.

Затем «Андретти» стала развивать сотрудничество с General Motors, что в итоге привело к созданию команды «Кадиллак».

На данный момент американский коллектив не анонсировал ни одного гонщика, а в последнее время в СМИ циркулируют слухи о том, что одним из пилотов станет мексиканец Серхио Перес.

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