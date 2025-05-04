Антонелли рассказал о плане на старт гонки в Майами после инцидента с Пиастри в спринте

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», поделился своим планом на стартовый круг основной гонки Гран-при Майами после инцидента с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри в первом повороте субботнего спринта.

Австралиец, занявший внутреннюю траекторию, не оставил Антонелли — обладателю поул-позиции — места, из-за чего итальянец выехал на обочину и продолжил гонку только четвёртым.

«Теперь я более чётко представляю свои возможности и способности на первом круге, но сейчас это будет другая стартовая позиция. Важно будет действовать разумно, агрессивно и в хорошем темпе. Посмотрим, что произойдёт на передних линиях, а я воспользуюсь любой возможностью», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.