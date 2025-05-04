Вероятность дождя на начало гонки Формулы-1 Гран-при Майами составляет 50% — Weather

В воскресенье, 4 мая, в 23:00 мск стартует основная гонка шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами. На данный момент вероятность дождя на начало решающего заезда Гран-при, который стартует в 16:00 по местному времени, составляет 50%.

Согласно международному метеорологическому сайту Weather, с 14:00 по 21:00 по местному времени ожидаются ливни и грозы.

Перед началом субботнего спринта во Флориде пошёл сильный ливень, из-за которого монегаск Шарль Леклер из «Феррари» на установочном круге поймал аквапланирование и разбил болид, из-за чего не смог принять участие в спринте.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая будет доступна в Матч-центре.