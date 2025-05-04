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Популярный рэпер Трэвис Скотт появился в боксах «Ред Булл» на Гран-при Майами

Популярный рэпер Трэвис Скотт появился в боксах «Ред Булл» на Гран-при Майами
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34-летний американский рэпер Жак Бермен Уэбстер II, более известный под псевдонимом Трэвис Скотт, появился в боксах команды Формулы-1 «Ред Булл» во время субботних сессий шестого этапа в сезоне 2025 года — Гран-при Майами.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«У нас каждый раз бегут мурашки по коже», — подписала кадры пресс-служба австрийской команды в социальных сетях, отсылая к одному из популярных треков Скотта под названием goosebumps, что и переводится как «мурашки».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации.

Сам Трэвис в последнее время всё чаще появляется на спортивных мероприятиях. В марте он стал активным участником промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), присоединившись к Дуэйну «Скале» Джонсону и Джону Сине в избиении неоспоримого чемпиона на тот момент Коди Роудса. Позже на WreslteMania 41 Трэвис вмешается в поединок Сины и Роудса, благодаря чему Джон станет 17-кратным чемпионом WWE, установив исторический рекорд.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

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