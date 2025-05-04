Чемпионский болид Формулы-1 Дженсона Баттона команды «Браун» был продан в Майами

В ночь на 4 мая стало известно о том, что болид BGP001, принадлежавший команде Формулы-1 «Браун ГП», на котором британский гонщик Дженсон Баттон завоевал свой первый и единственный титул в «Королевских гонках», был продан на аукционе за $ 3,8 млн, сообщило издание Autosport.

В 2009 году Дженсон за рулём болида BGP 001 выиграл 6 из 17 этапов. В соответствии с соглашением с командой шасси #01 по окончании сезона в личное пользование получил сам Баттон. Шасси #02 досталось руководителю гоночного коллектива Россу Брауну, а поставщику двигателей «Мерседесу» – шасси #03.

Сама команда «Браун» была создана 6 марта 2009 года и, проведя всего один сезон, была выкуплена «Мерседесом». За свой единственный год в Формуле-1 «Браун» завоевал Кубок конструкторов и титул в личном зачёте.