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Видео: фанаты Серхио Переса скандировали имя пилота во время презентации «Кадиллака»

Видео: фанаты Серхио Переса скандировали имя пилота во время презентации «Кадиллака»
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В ночь на 4 мая в Майами прошла презентация команды Формулы-1 «Кадиллак», где был показан специальный видеоролик, во время которого фанаты, находящиеся рядом с местом проведения мероприятия, скандировали имя 35-летнего мексиканского гонщика Серхио Переса.

В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что бывший гонщик «Ред Булл» и вице-чемпион 2023 года станет пилотом нового американского коллектива.

Мексиканец дебютировал в «Королевских гонках» в 2011 году в составе швейцарского «Заубера» и по итогам дебютного сезона набрал 16 очков. Далее он провёл один год в «Макларене», а затем четыре с половиной года в «Форс Индия», два с половиной — в «Рейсинг Пойнт» и четыре в «Ред Булл».

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