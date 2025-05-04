Марко: Ферстаппен после рождения дочери стал быстрее на две десятые, а не медленнее на три

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 27-летнем нидерландском пилоте коллектива четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене, у которого на днях родилась дочь Лили, а на Гран-при Майами он завоевал поул в квалификации.

«Макс полностью расслаблен и наслаждается тем, что стал отцом. Он показал мне фотографии малышки с собакой и кошкой. Он счастлив, и это видно по его виду. И Макс стал не на три десятые медленнее, а на две десятые быстрее», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер оказался восхищён концентрацией Макса.