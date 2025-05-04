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Марко: Ферстаппен после рождения дочери стал быстрее на две десятые, а не медленнее на три

Марко: Ферстаппен после рождения дочери стал быстрее на две десятые, а не медленнее на три
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 27-летнем нидерландском пилоте коллектива четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене, у которого на днях родилась дочь Лили, а на Гран-при Майами он завоевал поул в квалификации.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067

«Макс полностью расслаблен и наслаждается тем, что стал отцом. Он показал мне фотографии малышки с собакой и кошкой. Он счастлив, и это видно по его виду. И Макс стал не на три десятые медленнее, а на две десятые быстрее», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер оказался восхищён концентрацией Макса.

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