Марко: Ферстаппен после рождения дочери стал быстрее на две десятые, а не медленнее на три
Поделиться
Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 27-летнем нидерландском пилоте коллектива четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене, у которого на днях родилась дочь Лили, а на Гран-при Майами он завоевал поул в квалификации.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067
«Макс полностью расслаблен и наслаждается тем, что стал отцом. Он показал мне фотографии малышки с собакой и кошкой. Он счастлив, и это видно по его виду. И Макс стал не на три десятые медленнее, а на две десятые быстрее», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.
Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер оказался восхищён концентрацией Макса.
Комментарии
- 4 мая 2025
-
15:30
-
14:57
-
14:14
-
13:40
-
13:22
-
12:52
-
12:16
-
12:01
-
11:25
-
10:59
-
10:37
-
09:57
-
09:30
-
09:18
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:36
-
05:00
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:19
- 3 мая 2025
-
23:28
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:15
-
22:55
-
22:50
-
22:18
-
22:16
-
21:52
-
21:48
-
21:46