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Гонка Формулы-1 в Майами может попасть под действие особого закона США в случае грозы

Гонка Формулы-1 в Майами может попасть под действие особого закона США в случае грозы
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Основная гонка Формулы-1 шестого этапа сезона 2025 года на Гран-при Майами может попасть под действие особого закона США в случае грозы над трассой во Флориде.

Согласно американскому нормативно-правовому акту, в случае начала грозы на мероприятии, проходящем под открытым небом, оно незамедлительно останавливается, а все его участники, включая зрителей, должны быть размещены в помещениях во избежание трагедии.

Таким образом, в случае грозы во время гонки она будет прервана красными флагами, болиды не просто вернутся на пит-лейн и разместятся там, все команды должны будут завезти автомобили в боксы.

На данный момент вероятность дождя и грозы составляет 50%.

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