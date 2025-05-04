Гонка Формулы-1 в Майами может попасть под действие особого закона США в случае грозы

Основная гонка Формулы-1 шестого этапа сезона 2025 года на Гран-при Майами может попасть под действие особого закона США в случае грозы над трассой во Флориде.

Согласно американскому нормативно-правовому акту, в случае начала грозы на мероприятии, проходящем под открытым небом, оно незамедлительно останавливается, а все его участники, включая зрителей, должны быть размещены в помещениях во избежание трагедии.

Таким образом, в случае грозы во время гонки она будет прервана красными флагами, болиды не просто вернутся на пит-лейн и разместятся там, все команды должны будут завезти автомобили в боксы.

На данный момент вероятность дождя и грозы составляет 50%.