Ферстаппен рассказал о выборе имени дочки и о своём лишнем весе во время беременности Пике

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, как они со своей возлюбленной Келли Пике выбирали имя новорождённой дочери Лили.

«В какой-то момент нам с Келли показалось милым имя Лили. Оно красивое и короткое. И у неё не будет второго имени. Просто Лили и фамилия», — приводит слова Ферстаппена издание Nextgen-Auto.

На вопрос, будет ли фамилия у дочери Пике или Ферстаппен, Макс ответил: «Если бы она назвала себя Пике-Ферстаппен, это было бы здорово для маркетинга. И она не монегаск. Лили получит нидерландский и бразильский паспорт. Давайте будем проще.

Буду ли я менять подгузник? Что ж, у Келли пока всё было под контролем. Но признаюсь, пока я сам был немного беременный, потому что слегка перестал следить за диетой, мой вес сейчас на пределе. Теперь мне просто нужно немного позже тормозить в первом повороте», — отшутился Ферстаппен.