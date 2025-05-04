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Шарль Леклер признался, что спит в одной постели со своей собакой

Шарль Леклер признался, что спит в одной постели со своей собакой
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27-летний монегаск и пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», рассказал, что спит в одной постели со своей собакой.

– Пускаешь ли ты Лео спать в твоей постели?
– Конечно, он спит, конечно. Лео спит со мной в постели. Первое правило, которое мы ввели, когда завели Лео, звучало: мы никогда, никогда не будем брать его с собой в постель. Но он спит с нами каждую ночь, — сказал Леклер в интервью GQ Sports.

В последней квалификации на Гран-при Майами Леклер показал восьмой результат. После пяти этапов сезона 2025 года на счету монегаска 47 очков и пятое место в личном зачёте. У «Феррари» — 84 балла и четвёртая позиция в Кубке конструкторов.

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