Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлен Mercedes-AMG GT в честь фильма об Ф-1 с Брэдом Питтом. Таких будет лишь 52

Представлен Mercedes-AMG GT в честь фильма об Ф-1 с Брэдом Питтом. Таких будет лишь 52
Представлен Mercedes-AMG GT в честь фильма про Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Mercedes-Benz представила особую версию AMG GT 63, посвящённую выходу фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом и Дамсоном Идрисом в главных ролях. Модель получила название Mercedes-AMG GT APXGP Edition и будет выпущена ограниченным тиражом в 52 экземпляра.

Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT APXGP Edition отличается уникальными элементами отделки и расцветкой в честь вымышленной команды APXGP, пилотов которой в готовящейся к выходу картине играют Питт и Идрис.

Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Фото: Mercedes-Benz

Под капотом у автомобиля штатный для Mercedes-AMG GT 63 4-литровый двигатель V8 мощностью 430 кВт (585 л. с.). До 100 км/ч это купе разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 315 км/ч.

Интерьер Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Интерьер Mercedes-AMG GT APXGP Edition

Фото: Mercedes-Benz

Мировая премьера фильма F1 состоится 25 июня 2025 года. Проект снимался под руководством продюсера Джерри Брукхаймера и режиссёра Джозефа Косински. Съёмки ленты проходили в том числе на этапах Формулы-1, а отдельные гоночные сцены переснимались на настоящих трассах с участием пилотов чемпионата мира.

Материалы по теме
Видео
Опубликован новый тизер предстоящего фильма с Брэдом Питтом о Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android