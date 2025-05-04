Представлен Mercedes-AMG GT в честь фильма об Ф-1 с Брэдом Питтом. Таких будет лишь 52

Компания Mercedes-Benz представила особую версию AMG GT 63, посвящённую выходу фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом и Дамсоном Идрисом в главных ролях. Модель получила название Mercedes-AMG GT APXGP Edition и будет выпущена ограниченным тиражом в 52 экземпляра.

Mercedes-AMG GT APXGP Edition Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT APXGP Edition отличается уникальными элементами отделки и расцветкой в честь вымышленной команды APXGP, пилотов которой в готовящейся к выходу картине играют Питт и Идрис.

Mercedes-AMG GT APXGP Edition Фото: Mercedes-Benz

Под капотом у автомобиля штатный для Mercedes-AMG GT 63 4-литровый двигатель V8 мощностью 430 кВт (585 л. с.). До 100 км/ч это купе разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 315 км/ч.

Интерьер Mercedes-AMG GT APXGP Edition Фото: Mercedes-Benz

Мировая премьера фильма F1 состоится 25 июня 2025 года. Проект снимался под руководством продюсера Джерри Брукхаймера и режиссёра Джозефа Косински. Съёмки ленты проходили в том числе на этапах Формулы-1, а отдельные гоночные сцены переснимались на настоящих трассах с участием пилотов чемпионата мира.