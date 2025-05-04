Стелла: «Ред Булл» хорош в создании впечатления, что он творит чудеса на трассе

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла заявил, что одна из тактик коллектива «Ред Булл» заключается в том, чтобы создавать выгодный контекст, называя себя аутсайдерами.

«Вы знаете, «Ред Булл», очень хорош в создании быстрых автомобилей. Я бы даже сказал, что они исключительно хороши в работе с быстрейшими болидами, но также чрезвычайно грамотно они ведут себя при создании контекста в свою пользу.

Они используют все допустимые возможности, чтобы остаться в борьбе, и иногда некоторые из них заключаются в том, чтобы создать впечатление: «О, мы здесь творим чудеса, пока другие обязаны выигрывать каждую тренировку, квалификацию и гонку!»

Но мы читаем такие сюжеты, а затем переворачиваем страницу, сосредотачиваясь на своих результатах. Мы смотрим и оцениваем свои возможности, а также то, что показываем на трассе. Мы смотрим на факты и на то, чего достигают наши пилоты.

Да, в «Ред Булл» молодцы, даже с точки зрения того, как они используют свои нетехнические возможности», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.