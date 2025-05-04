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Баттон — о борьбе за титул Ф-1 в 2025-м: Ферстаппен не фаворит, но ему нечего терять

Баттон — о борьбе за титул Ф-1 в 2025-м: Ферстаппен не фаворит, но ему нечего терять
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон прокомментировал ситуацию в личном зачёте «Королевских гонок» 2025 года, оценив шансы четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» завоевать очередной титул.

«Это первый раз, когда у пилотов «Макларена» появился реальный шанс побороться за титул в личном зачёте, и они оба являются фаворитами сезона. Макс же на самом деле сейчас явно не в доминирующей позиции. Но каком-то смысле ему нечего терять, так что на данный момент ментально всё по-другому», — приводит слова Баттона издание Sky Sports.

После пяти этапов и спринта Гран-при Майами у Ферстаппена 87 очков и третье место в личном зачёте. У лидера Оскара Пиастри из «Макларена» — 106. Ландо Норрис — 97.

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