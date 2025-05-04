Себастьен Буэми выиграл вторую гонку Формулы-Е в Монако, Роуленд — второй
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Швейцарский гонщик «Энвижен» Себастьен Буэми одержал победу в гонке седьмого этапа чемпионата Формулы-Е в Монако.
На финише Буэми на 4,169 секунды опередил ставшего вторым гонщика «Ниссана», лидера чемпионата Оливера Роуленда. Третьим к финишу пришёл Ник Кэссиди, представляющий «Ягуар».
Формула-Е 2025. Этап 7, Монте-Карло, Монако
Монако. Гран-при 2. Гонка
04 мая 2025, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Себастьен Буэми
Envision Racing
2
Оливер Роуленд
Nissan FE Team
3
Ник Кэссиди
Jaguar TCS Racing
Формула-Е. Монако, вторая гонка (топ-10):
1. Себастьен Буэми (Envision Racing) — 30 кругов
2. Оливер Роуленд (Nissan) +4.169.
3. Ник Кэссиди (Jaguar) +6.342.
4. Антониу Феликс да Кошта (Porsche) +6.561.
5. Ник де Врис (Mahindra Racing) +6.561.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +10.978.
7. Паскаль Верляйн (Porsche) +16.537.
8. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +16.764.
9. Джейк Деннис (Andretti) +16.545.
10. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +17.882.
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