Ральф Шумахер: не ожидал, что отставание Хэмилтона от Леклера будет настолько сильным

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Льюис просто не может справиться с управлением болида. Мы часто говорим о проблемах Ландо Норриса, но ситуация с Хэмилтоном гораздо сложнее. Очевидно, что он переживает не лучшие времена. Если вы продолжите ничего не делать и постоянно терять в скорости, то потеряете всё. Знаю это по собственному опыту: если так будет продолжаться и дальше, то это уже не будет приносить удовольствие.

Затем, в один прекрасный день, Льюис может проснуться утром и задуматься: «Зачем я этим занимаюсь? Мне больше не весело, больше не могу так жить. Я мешаю своей команде». Если это будет продолжаться и дальше, есть риск, что в какой-то момент он скажет: «Берегитесь, я больше этого не хочу, а хочу жить своей жизнью, мне 40 лет. Я так богат, что больше не буду это делать».

Это грандиозный проект, который задумали в «Феррари» и Хэмилтон. Однако на данный момент Льюис далёк от совершенства, как и Шарль Леклер. Я не ожидал, что его отставание будет настолько сильным.

Однако Китай также продемонстрировал, что, как только Льюис садится за руль, и трасса, и болид становятся для него комфортными, он способен достичь успеха. Возможно, всё ещё впереди», — приводит слова Шумахера портал Crash.net.