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Хилл утверждает, что Хэмилтон продемонстрировал «признаки чемпиона» во время квалификации

Хилл утверждает, что Хэмилтон продемонстрировал «признаки чемпиона» во время квалификации
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона Ф-1 и пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Майами.

Британский гонщик выбыл после второго сегмента.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
03 мая 2025, суббота. 23:15 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.204
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.065
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.067

«Льюис сам оказывал на себя давление. И, стоит сказать, что в моменте, когда он снова оказался в конце этой прямой, где заблокировал колёса в предыдущей попытке, у меня сердце ушло в пятки.

Хэмилтон знал, что у него уже была эта проблема, и молился, чтобы на этот раз всё было так, как надо. Ему удалось, и в этом кроется настоящий фирменный признак чемпиона», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

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