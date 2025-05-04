Хилл утверждает, что Хэмилтон продемонстрировал «признаки чемпиона» во время квалификации

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона Ф-1 и пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Майами.

Британский гонщик выбыл после второго сегмента.

«Льюис сам оказывал на себя давление. И, стоит сказать, что в моменте, когда он снова оказался в конце этой прямой, где заблокировал колёса в предыдущей попытке, у меня сердце ушло в пятки.

Хэмилтон знал, что у него уже была эта проблема, и молился, чтобы на этот раз всё было так, как надо. Ему удалось, и в этом кроется настоящий фирменный признак чемпиона», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.