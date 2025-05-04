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Гасли начнёт гонку ГП Майами с пит-лейна

Гасли начнёт гонку ГП Майами с пит-лейна
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29-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Майами с пит-лейна из-за внесения изменений в настройки машины в режиме закрытого парка. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Напомним, гонка на Международном автодроме Майами стартует в 23:00 по московскому времени.

Французский пилот к настоящему моменту занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету семь очков. Лидером является пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, который заработал 106 очков.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Майами.

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