Гасли начнёт гонку ГП Майами с пит-лейна

29-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Майами с пит-лейна из-за внесения изменений в настройки машины в режиме закрытого парка. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, гонка на Международном автодроме Майами стартует в 23:00 по московскому времени.

Французский пилот к настоящему моменту занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету семь очков. Лидером является пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, который заработал 106 очков.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Майами.