Перед гонкой ГП Майами на трассе прошёл дождь

Сегодня, 4 мая, на Международном автодроме Майами прошёл дождь во время гонки F1 Academy, которая была остановлена ввиду погодных условий.

Именно на этой трассе должна состояться гонка Гран-при Майами, которая начнётся в 23:00 по московскому времени. К моменту написания новости сообщается, что дождь закончился.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, лучший результат по итогам квалификации Гран-при Майами показал четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Таким образом, Макс завоевал поул-позицию.

Ранее стало известно, что Пьер Гасли начнёт гонку ГП Майами с пит-лейна.