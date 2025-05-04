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Перед гонкой ГП Майами на трассе прошёл дождь

Перед гонкой ГП Майами на трассе прошёл дождь
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Сегодня, 4 мая, на Международном автодроме Майами прошёл дождь во время гонки F1 Academy, которая была остановлена ввиду погодных условий.

Именно на этой трассе должна состояться гонка Гран-при Майами, которая начнётся в 23:00 по московскому времени. К моменту написания новости сообщается, что дождь закончился.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, лучший результат по итогам квалификации Гран-при Майами показал четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Таким образом, Макс завоевал поул-позицию.

Ранее стало известно, что Пьер Гасли начнёт гонку ГП Майами с пит-лейна.

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