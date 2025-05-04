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В Майами состоялся парад пилотов на двухместных болидах Ф-1 из Lego

В Майами состоялся парад пилотов на двухместных болидах Ф-1 из Lego
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Сегодня, 4 мая, в преддверии гонки Гран-при Майами, которая начнётся в 23:00 по московскому времени, состоялся парад пилотов команд Формулы-1 на Международном автодроме Майами на двухместных болидах, которые созданы из популярного конструктора фирмы Lego.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, лучший результат по итогам квалификации Гран-при Майами показал четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Таким образом, Макс завоевал поул-позицию.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Формулы-1 в Майами, в которой отразит все важные события.

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