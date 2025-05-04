Зак Браун хочет, чтобы Макс Ферстаппен остался в «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что четырёхкратный чемпион Ф-1 нидерландец Макс Ферстаппен должен продолжить выступать за «Ред Булл». Также Зак считает, что уход ключевых специалистов из австрийского гоночного коллектива прямым образом повлиял на результативность команды в «Королевских гонках».

«Когда уходят такие талантливые люди, как Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Джонатан Уитли и, возможно, кто-то ещё, это не так уж и странно [получать такие результаты]. Из того, что я читал, в «Ред Булл» не будут переживать насчёт их ухода. И, кажется, это действительно так.

Роб Маршалл теперь работает у нас в качестве технического директора, и он очень умный инженер. Я вижу, какой вклад он вносит в нашу команду. Роб проделывает фантастическую работу.

Что могу сказать о будущем Ферстаппена? В нынешней ситуации я бы предпочёл, чтобы Макс продолжил выступать за «Ред Булл», а не за «Мерседес», — приводит слова Брауна портал GrandPrix.