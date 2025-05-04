Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун хочет, чтобы Макс Ферстаппен остался в «Ред Булл»

Зак Браун хочет, чтобы Макс Ферстаппен остался в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что четырёхкратный чемпион Ф-1 нидерландец Макс Ферстаппен должен продолжить выступать за «Ред Булл». Также Зак считает, что уход ключевых специалистов из австрийского гоночного коллектива прямым образом повлиял на результативность команды в «Королевских гонках».

«Когда уходят такие талантливые люди, как Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Джонатан Уитли и, возможно, кто-то ещё, это не так уж и странно [получать такие результаты]. Из того, что я читал, в «Ред Булл» не будут переживать насчёт их ухода. И, кажется, это действительно так.

Роб Маршалл теперь работает у нас в качестве технического директора, и он очень умный инженер. Я вижу, какой вклад он вносит в нашу команду. Роб проделывает фантастическую работу.

Что могу сказать о будущем Ферстаппена? В нынешней ситуации я бы предпочёл, чтобы Макс продолжил выступать за «Ред Булл», а не за «Мерседес», — приводит слова Брауна портал GrandPrix.

Материалы по теме
Чемпионский болид Формулы-1 Дженсона Баттона команды «Браун» был продан в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android