Алекс Палоу выиграл Гран-при Алабамы IndyCar, Роберт Шварцман — 25-й

Пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Алабамы — 4-й этап сезона IndyCar 2025 года. Для Палоу это уже 14-я победа в карьере — и 3-я в гонках этого года.

Палоу стартовал с поул-позиции и возглавлял пелотон почти всю дистанцию, уступая первую позицию лишь на время пит-стопов. На второе место прорвался Кристиан Лундгор из Arrow McLaren, а тройку лидеров замкнул представитель Team Penske Скотт Макглоклин.

Следом расположился Ринус Викей из Dale Coyne Racing. Нидерландец сражался за место на подиуме, но потерял время из-за заминки механиков на пит-стопе и финишировал четвёртым. Пятое место занял двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр, опередивший Патрисио О’Уорда. Колтон Херта, который заглох на выезде со второго пит-стопа, закончил гонку седьмым, впереди экс-пилота Формулы-1 Александера Росси.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман стартовал 24-м, но потерял одну позицию и на финише расположился на 25-й позиции. Его напарник по Prema Racing Каллум Айлотт классифицирован 23-м. Оба отстали от победителя на круг.

IndyCar. Гран-при Алабамы (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 90 кругов

2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +16.0 сек

3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +23.4

4. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) +23.7

5. Уилл Пауэр (Team Penske) +32.7

6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +33.2

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +34.0

8. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +45.7

9. Нолан Сигел (Arrow McLaren) +46.2

10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +48.0

…25. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг.

В общем зачёте Палоу увеличил своё преимущество до 60 очков, а его главным преследователем стал Лундгор. Кайл Кирквуд, который после неудачной квалификации стартовал только 18-м и финишировал лишь 11-м, откатился на третью позицию. Шварцман пропустил Нолана Сигела и откатился на 23-ю строчку, Айлотт идёт 24-м.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 196 очков

2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 136

3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 127

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 108

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 105

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 105

7. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 104

8. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 99

9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 93

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 82

…23. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 35.

Следующий этап IndyCar — гонка Sonsio Grand Prix — пройдёт на дорожной версии трассы в Индианаполисе 10 мая.