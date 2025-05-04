Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Autosport.

Напомним, в конце марта стало известно, что Масс попал в отделение неотложной помощи. О причинах этого тогда не сообщалось.

Как выяснилось позднее, причиной госпитализации бывшего гонщика стал инсульт. От его последствий и скончался в Каннах немецкий экс-гонщик.

Масс выступал в Формуле-1 с 1973 по 1982 год за такие команды, как «Сертиз», «Макларен», «АТС», «Эрроуз» и «Марч». В 1975 году Масс записал на свой счёт одну победу в Формуле-1 — на Гран-при Испании.