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Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый

Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне. Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после старта с поула финишировал на четвёртой позиции, семикhатный чемпиона мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал восьмым.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

Результаты готовятся...

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