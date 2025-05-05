Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне. Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после старта с поула финишировал на четвёртой позиции, семикhатный чемпиона мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал восьмым.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
Результаты готовятся...
Комментарии
- 5 мая 2025
-
00:35
- 4 мая 2025
-
23:55
-
22:42
-
22:42
-
22:05
-
22:04
-
21:08
-
20:04
-
19:35
-
18:56
-
17:13
-
17:02
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
15:56
-
15:49
-
15:30
-
14:57
-
14:14
-
13:40
-
13:22
-
12:52
-
12:16
-
12:01
-
11:25
-
10:59
-
10:37
-
09:57
-
09:30
-
09:18
-
08:50
-
08:47
-
08:40
-
08:36