Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне. Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после старта с поула финишировал на четвёртой позиции, семикhатный чемпиона мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал восьмым.

Результаты готовятся...