Расселл: гонка Lego мне понравилась больше

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третий результат по итогам гонки Гран-при Майами.

«Очень доволен третьим местом. Весь уикенд я испытывал проблемы, постоянно был на шаг позади. Но когда это было по-настоящему важно, я добился хорошего результата. Поздравляю «Макларен» — они сегодня молодцы. В борьбе с Ферстаппеном я сохранял спокойствие, машина вела себя хорошо. Думаю, Ландо сегодня утром был мной недоволен — у нас было столкновение во время гонки на Lego утром. Та гонка мне понравилась ещё больше!» — сказал Джордж Расселл в интервью после финиша гонки Гран-при Майами.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис.