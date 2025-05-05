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Норрис: таков Ферстаппен — либо авария, либо не обгоняй

Норрис: таков Ферстаппен — либо авария, либо не обгоняй
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат по итогам гонки Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Не могу сказать, что у меня были наилучшие ощущения, но команда проделала великолепную работу, её винить не в чем. Пит-стопы прошли хорошо, темп был высоким. Оскар отлично проехал, Макс, как всегда, устроил хорошее сражение — и я заплатил за это цену, но что есть, то есть. Что мне сказать? Если я не лезу в атаку, люди жалуются. Если лезу, всё равно жалуются!

Тут не победить. Но таков Макс — либо авария, либо не обгоняй. Пока не сделаешь всё правильно и не поставишь его в нужную позицию, рассчитывать не на что. Я заплатил цену за то, что справился со своей работой сегодня не лучшим образом. Но я всё равно рад финишировать вторым», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки Гран-при Майами.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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