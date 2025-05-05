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Общий зачёт Ф-1: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков, «Макларен» в 105 от «Мерседеса»

Общий зачёт Ф-1: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков, «Макларен» в 105 от «Мерседеса»
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По итогам Гран-при Майами Формулы-1 в общем зачёте Оскар Пиастри теперь опережает Ландо Норриса на 16 очков, а Макс Ферстаппен отстал на 32. Следом по-прежнему идут Джордж Расселл, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли, а единственное изменение в турнирной таблице это три отыгранные Карлосом Сайнсом позиции: испанец опередил Хюлькенберга, Бермана и Хаджара и вышел на 13-е место.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 131 очко
2. Ландо Норрис («Макларен») — 115
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 93
5. Шарль Леклер («Феррари») — 53
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41
8. Александер Албон («Уильямс») — 30
9. Эстебан Окон («Хаас») — 14
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 105 очков. Третья позиция по-прежнему у «Ред Булл», а далее идут «Феррари», «Уильямс» и «Хаас». В Кубке конструкторов позиции остались без изменений.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 246 очков
2. «Мерседес» — 141
3. «Ред Булл» — 105
4. «Феррари» — 94
5. «Уильямс» — 37
6. «Хаас» — 20
7. «Астон Мартин» — 14
8. «Рейсинг Буллз» — 8
9. «Альпин» — 7
10. «Кик-Заубер» — 6.

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