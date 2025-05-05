Общий зачёт Ф-1: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков, «Макларен» в 105 от «Мерседеса»

По итогам Гран-при Майами Формулы-1 в общем зачёте Оскар Пиастри теперь опережает Ландо Норриса на 16 очков, а Макс Ферстаппен отстал на 32. Следом по-прежнему идут Джордж Расселл, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли, а единственное изменение в турнирной таблице это три отыгранные Карлосом Сайнсом позиции: испанец опередил Хюлькенберга, Бермана и Хаджара и вышел на 13-е место.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 131 очко

2. Ландо Норрис («Макларен») — 115

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 93

5. Шарль Леклер («Феррари») — 53

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41

8. Александер Албон («Уильямс») — 30

9. Эстебан Окон («Хаас») — 14

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 105 очков. Третья позиция по-прежнему у «Ред Булл», а далее идут «Феррари», «Уильямс» и «Хаас». В Кубке конструкторов позиции остались без изменений.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 246 очков

2. «Мерседес» — 141

3. «Ред Булл» — 105

4. «Феррари» — 94

5. «Уильямс» — 37

6. «Хаас» — 20

7. «Астон Мартин» — 14

8. «Рейсинг Буллз» — 8

9. «Альпин» — 7

10. «Кик-Заубер» — 6.