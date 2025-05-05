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Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Майами

Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Майами
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свою победу по итогам гонки Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«В субботу было непросто, квалификация получилась одной из самых сложных в году, так что завершить уикенд победой — впечатляющий результат. Немного потолкались в первом повороте, что мне в итоге помогло. Я знал, что лучше избегать Макса в первом повороте, знал, что затем у меня будет хороший темп и возможность получить преимущество — машина была по-настоящему невероятной. Первый отрезок получился сильным, а вот на «харде» было сложнее — здорово, что удалось создать задел ещё на первом стинте.

Ближе к концу у меня всё было под контролем, но нам ещё есть над чем поработать. Счастлив победить, счастлив набрать очки. Два года назад мы в Майами были самыми медленными, нас, по-моему, дважды обгоняли на круг. Теперь мы выиграли Гран-при с отрывом в 25 секунд от ближайшего соперника — это невероятное достижение», — сказал Оскар Пиастри в интервью после финиша гонки Гран-при Майами.

Напомним, вторым в гонке финишировал напарник Пиастри Ландо Норрис, третьим — пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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