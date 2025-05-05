Хэмилтон едко ответил гоночному инженеру, после того как пропустил Леклера в Майами

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раздражительно отреагировал на сообщение своего гоночного инженера Риккардо Адами во время гонки Гран-при Майами.

После того, как в «Феррари» дважды провели размен позициями, попросив Хэмилтона пропустить Шарля Леклера, британский семикратный чемппион мира саркастически ответил на сообщение своего гоночного инженера относительно отставания пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.

«Сайнс в 1,4 секундах позади», — проинформировал гонщика Адами.

«Вы хотите, чтобы я его пропустил?» — едко ответил Хэмилтон.

Напомним, по итогам гонки Хэмилтон финишировал на восьмой позиции, Леклер пришёл к финишу седьмым. Победу в гонке одержал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.