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Пиастри опередил Норриса по количеству побед в Формуле-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, одержав победу на Гран-при Майами, опередил своего напарника Ландо Норриса по количеству выигранных гонок в Формуле-1.

Гран-при Майами стал шестой выигранной гонкой для Пиастри в карьере и четвёртой в нынешнем сезоне. На счету Норриса в настоящий момент пять выигранных Гран-при.

Пиастри теперь опережает Ландо Норриса на 16 очков в личном зачёте, а Макс Ферстаппен отстаёт на 32. Следом по-прежнему идут Джордж Расселл, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли.

Гран-при Майами. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 57 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +4,630.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +37.644.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +39.956.

5. Александер Албон («Уильямс») +48.067.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +55.502.

7. Шарль Леклер («Феррари») +57.036.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:00.186.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:00.577.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1:14.434.

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:14.602.

12. Эстебан Окон («Хаас») +1:22.006.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1:30.445.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл.

19. Оливер Берман («Хаас») — сошёл.

20. Джек Дуэн («Альпин») — сошёл.