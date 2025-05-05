Пиастри опередил Норриса по количеству побед в Формуле-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, одержав победу на Гран-при Майами, опередил своего напарника Ландо Норриса по количеству выигранных гонок в Формуле-1.
Гран-при Майами стал шестой выигранной гонкой для Пиастри в карьере и четвёртой в нынешнем сезоне. На счету Норриса в настоящий момент пять выигранных Гран-при.
Пиастри теперь опережает Ландо Норриса на 16 очков в личном зачёте, а Макс Ферстаппен отстаёт на 32. Следом по-прежнему идут Джордж Расселл, Шарль Леклер и Андреа Кими Антонелли.
Гран-при Майами. Гонка
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 57 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +4,630.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +37.644.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +39.956.
5. Александер Албон («Уильямс») +48.067.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +55.502.
7. Шарль Леклер («Феррари») +57.036.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:00.186.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:00.577.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +1:14.434.
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:14.602.
12. Эстебан Окон («Хаас») +1:22.006.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:30.445.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл.
19. Оливер Берман («Хаас») — сошёл.
20. Джек Дуэн («Альпин») — сошёл.