Карлос Сайнс попал сразу под два расследования после финиша Гран-при Майами

Испанскому гонщику «Уильямса» Карлосу Сайнсу предстоит объясняться со стюардами Гран-при Майами Формулы-1 сразу по двум эпизодам, произошедшим в гонке.

Во-первых, Сайнса подозревают в игнорировании жёлтых флагов и, соответственно, слишком высокой скорости в момент проезда опасной зоны. Во-вторых, судьи Гран-при будут расследовать инцидент между Сайнсом и пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на последнем круге гонки, когда Карлос на последнем серьёзном торможении попробовал опередить семикратного чемпиона мира в борьбе за восьмое место. После контакта позиции пилотов остались прежними, однако судьи будут проверять, не несёт ли Сайнс преимущественную вину за инцидент.