Норрис показал Ферстаппену средний палец после жёсткой обороны Макса

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис слегка дал волю эмоциям по ходу борьбы с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за второе место на Гран-при Майами Формулы-1. Когда Ферстаппен на 14-м круге не оставил Норрису места на подходе ко второму повороту и заставил британца притормозить, то Ландо через несколько секунд, когда стало возможно держать рулевое колесо одной рукой, показал Ферстаппену средний палец левой рукой. Правда, Макс точно не видел этого жеста, так как рука Норриса оставалась в кокпите — жест был замечен только благодаря записи с бортовой камеры Ландо.

Напомним, что вскоре после этого Норрису всё-таки удалось пройти Ферстаппена и затем легко от него оторваться.