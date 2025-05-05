«Ред Булл» подал протест против Джорджа Расселла

Команда Формулы-1 «Ред Булл» подала протест против действий пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в гонке Гран-при Майами. По мнению «Ред Булл», по ходу гонки Расселл проигнорировал жёлтые флаги, не снизив скорость в опасном месте, где остановился «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето. Соответственно, «Ред Булл» попросил стюардов рассмотреть эту ситуацию.

Отметим, что по ходу гонки на пилотирование Расселла под жёлтыми флагами обратил внимание сам Макс Ферстаппен: нидерландец упомянул этот момент в радиопереговорах. При этом под финиш «Ред Булл» попросил от Ферстаппена не отстать от Расселла на пять секунд — очевидно, как раз держа в голове грядущую подачу протеста.