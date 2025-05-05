Судьи вынесли решение по столкновению Сайнса и Хэмилтона на последнем круге

Стюарды Гран-при Майами Формулы-1 завершили расследование инцидента на последнем круге гонки, когда в борьбе за восьмое место столкнулись пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и представитель «Уильямса» Карлос Сайнс. Судьи признали случившееся простым гоночным инцидентом, в котором никто из пилотов не несёт преимущественной вины.

В обосновании своего решения судьи отметили, что Сайнс при манёвре не сумел оказаться в позиции, при которой у него было бы право требовать себе внутреннюю траекторию. В то же время Хэмилтон начал поворачивать раньше, чем обычно, что тоже стало одной из причин столкновения. Соответственно, никто из пилотов не получит штрафа от стюардов.